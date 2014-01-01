Интернет-магазин «Русская Дымка» в Москве
- магазин товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения, копчения, сыроварения и консервирования.
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Самогонные аппаратыдля натуральных и беспохмельных напитков
от 5990 ₽
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Автоклавыдля домашних консервов и тушенки
от 7590 ₽
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Коптильнидля горячего и холодного копчения продуктов
от 6990 ₽
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Пивоварнидля крафтового живого пива
от 4290 ₽
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Спиртовые дрожжидля качественной браги на сахаре, ягодах, зерне
от 60 ₽
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Комплектующиедля модернизации самогонных аппаратов
от 250 ₽
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Индукционные плитыдля полного контроля за нагревом
от 5870 ₽
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Сетки Панченкова и СПНдля достижения максимальной крепости напитков
от 370 ₽
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ТЭНыдля эффективного нагрева и автоматизации
от 1990 ₽
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Увеличителидля расширения объема перегонного куба
от 4490 ₽
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Новинка!Wein ReForm+ PRO, 37 л
Новинка 2022 года. Мощный 2-дюймовый аппарат для приготовления ректификата 96,6° и ароматного дистиллята.24990 ₽
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Новинка!Родник ПРО 3, 20 л
Недорогая бражная колонна с жидкостным узлом отбора для получения ароматных дистиллятов и спирта максимальной очистки.13990 Скидка: 1000 р12990 ₽
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Бутыль 5 л ДАРИЯ
Емкость для хранения и перевозки и подачи напитков к столу.850 ₽
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Увеличитель перегонного куба на 20 л
Комплект для 2-кратного увеличения объема перегонного куба. Совместим с моделями от Wein, Люкссталь и их аналогами.4490 ₽
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Мангал складной Hanhi 2
Легкий компактный мангал для приготовления шашлыков. Складная конструкция, толщина стали — 2 мм.3990 ₽
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Банка 10 л ЛАМЕЛИ (СКО)
Банка из прозрачного стекла для приготовления домашнего вина. Отлично подойдет для хранения, выдержки и перевозки других жидкостей.1100 ₽
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Подарочный сертификат на 3000 руб.
Действует на весь товарный ассортимент интернет-магазина. Срок действия - 1 год с момента продажи.
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Новинка!Wein 6 PRO, 20 л
Ректификационная колонна нового поколения с двойным узлом отбора. Позволяет получать спирт максимальной очистки (96,6°) и ароматные дистилляты.30990 ₽
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Новинка!Колонна бражная Родник Про 3
Модифицированная ректификационная колонна на 1,5 дюйма с узлом отбора по жидкости. Подходит для получения ароматного дистиллята и чистого ректификата 96,6°.6490 ₽
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Автоклав Wein (Вейн), 42 литра
Для приготовления натуральных домашних консервов. Вместимость - до 27 банок по 0,5 л. Режимы работы - паровой и жидкостный22990 ₽
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Сыроварня Fansel PRO
Умная домашния сыроварня с автоматической реверсной мешалкой. Для приготовления любого сорта сыра, творога, ряженки, йогурта и других кисломолочных продуктов.30990 ₽
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Германия 3, 20 л
Модель 2021 года с доработанной конструкцией, позволяющая получать чистые напитки. Скорость — до 3 л/час, максимальная крепость — до 70°.10990 Скидка: 1000 р9990 ₽
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Новинка!Автоклав Fansel Mini
Недорогой компактный автоклав для приготовления натуральных консервов в домашних условиях. Объем - 14 л.10990 ₽
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Насадка СПН 3,5*3,5 мм (0,25 мм) медь 500 г
Медная спирально-призматическая насадка для очистки и укрепления спиртовых паров во время перегонки.1390 ₽
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ТЭН для самогонного аппарата, 3 кВт (нержавейка)
Для нагрева перегонного куба. Имеет высокий КПД, плавный регулятор мощности. Крепится к баку на хомут 2 дюйма.5990 ₽
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IPLATE T-24
Удобная индукционная плита для самогоноварения. Мощность — 2000 Вт. Время беспрерывной работы — до 24 часов. Максимальная нагрузка — до 80 кг.5750 ₽Нет в наличии
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Перегонный куб Wein 2 дюйма, 37 л
Разборный перегонный куб из нержавеющей стали с клапаном сброса давления и усиленной крышкой. Диаметр клампа — 2 дюйма.13490 ₽
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Диоптр на 1,5 дюйма, 160 мм
Для визуального контроля за процессом самогоноварения.4030 Скидка: 1840 р2190 ₽
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Хит продажДрожжи спиртовые Хмельной эксперт
Эффективные спиртовые дрожжи для получения качественной сахарной браги. Время брожения — 3-5 дней.90 Скидка: 30 р60 ₽
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Новинка!Пивоварня Хмельница, 37 л
Автоматическая пивоварня-конструктор для настоящих ценителей пенного. Может модернизироваться в самогонный аппарат.51990 Скидка: 3000 р48990 ₽
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Дрожжи спиртовые BRAGMAN 48 Universal
Мощные спиртоустойчивые дрожжи для получения крепкой браги (до 20%) в краткие сроки240 ₽
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Дымогенератор Hanhi 2
Для приготовления натуральных копченостей из мяса, рыбы, колбас холодным способом. Время непрерывной работы - до 10 часов.9190 Скидка: 1200 р7990 ₽
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Коптильня Hanhi, 20 л
Для приготовления натуральных вкусных копченостей из рыбы, мяса, курицы, сосисок, купат, сыра, сала. Загрузка до 10 кг.7890 Скидка: 1900 р5990 ₽
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Полнопроходной узел отбора по жидкости, 1,5 дюйма
Аксессуар для стабилизации процесса перегонки. Сглаживает колебания охлаждения и нагрева. Может работать в 3 режимах: полного отбора, отбора «голов», «хвостов»,1790 ₽Нет в наличии
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Царга к колонне на 2 дюйма, 400 мм
Труба из нержавейки для укрепления напитков.1680 ₽
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Быстрые рецепты ликера из рябины
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Подробный рецепт браги из концентрированного сока
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Рецепт самогона из рябины (красной и черноплодной)
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Как и почему торговая сеть Русская Дымка стала лидером в своей отрасли
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Онлайн-калькуляторы самогонщика
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Самогоноварение для начинающих
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